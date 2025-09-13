Новый маршрут в Нагатинском Затоне дополнил сеть прогулочных зон района

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый прогулочный маршрут протяженностью 11,4 километра создали в Нагатинском Затоне, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Маршрут объединил шесть набережных – Нагатинскую, Новоданиловскую, Даниловскую, Павелецкую, Дербеневскую и Шлюзовую.

Также он дополнил существующую сеть прогулочных зон, соединившись на севере с Озерковской, Овчинниковской и Кадашевской набережными. Это позволило создать единую прогулочную зону, которая ведет в Парк Горького и на Воробьевы горы.

На юге же через Нагатинский затон горожане и туристы смогут дойти до музея-заповедника "Коломенское", где в рамках первого этапа благоустройства была создана новая набережная Москвы-реки.

"До начала работ здесь не было необходимых условий для комфортного досуга горожан – имеющиеся тротуары были узкими, а покрытие на них нуждалось в обновлении, пешеходные переходы были недостаточно освещены, остановочные павильоны и опоры освещения устарели, не доставало озеленения", – заметили в комплексе.

Там также уточнили, что во время создания единого пешеходного маршрута были расширены тротуары и обновлено их покрытие.

Помимо этого, специалисты модернизировали системы освещения, установили на пешеходных переходах опоры контрастного освещения, позволяющие лучше видеть "зебру" и пешеходов на ней, а также установили навигационные стелы и обновили остановочные павильоны.

"Разбили 170 тысяч квадратных метров газонов и цветников. До конца осени планируется высадить порядка 70 кленов, лип, вязов и других деревьев-крупномеров. Кроме того, создали зоны кратковременного отдыха со скамейками. На месте народных троп появились удобные дорожки", – рассказали в пресс-службе.

Вместе с тем в рамках проекта "Чистое небо" были убраны воздушные провода в кабельную канализацию для улучшения визуального облика.

Отмечается, что в прошлом году были проведены аналогичные работы на набережных Яузы. Всего же приведено в порядок свыше 20 километров набережных.

Ранее был завершен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе. Она расположена рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак".

Там оборудованы зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки, создана сеть прогулочных маршрутов. Вдоль берега сохранены природные ландшафты.

