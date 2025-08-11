Форма поиска по сайту

11 августа, 10:00

Мэр Москвы

Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

В районе Покровское-Стрешнево завершен основной этап благоустройства набережной. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Набережная расположена рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак".

Здесь оборудованы зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки, создана сеть прогулочных маршрутов. Вдоль берега сохранены природные ландшафты. С 2011 года в столице благоустроено более 90 километров набережных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Егор БедуляДарья Крамарова

