Собянин: окончен основной этап благоустройства набережной в Покровском-Стрешневе

В районе Покровское-Стрешнево завершен основной этап благоустройства набережной. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Набережная расположена рядом с новым жилым комплексом на месте бывшего Тушинского аэродрома, в 15 минутах от станции метро "Спартак".

Здесь оборудованы зоны отдыха с видом на Москву-реку, детские и спортивные площадки, создана сеть прогулочных маршрутов. Вдоль берега сохранены природные ландшафты. С 2011 года в столице благоустроено более 90 километров набережных.

