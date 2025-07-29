Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Щелковского шоссе

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале о благоустройстве Щелковского шоссе.

Мэр отметил, что оно является одним из крупнейших дорожных направлений столицы, так как в зоне его притяжения живет около 570 тысяч человек. В сутки по этой дороге проезжает свыше 22 тысяч машин.

"Пассажиропоток 51 маршрута городского транспорта составляет 250 тысяч человек ежедневно. Большая нагрузка", – добавил Собянин.

В связи с этим в апреле этого года на территории шоссе, а также Краснопрудной и Большой Черкизовской улицах началось комплексное благоустройство. На данный момент работы проводятся на участке от Комсомольской площади до МКАД. Завершить их планируется осенью.

Кроме того, в 2025-м будет модернизировано примерно 700 столичных улиц, в том числе Профсоюзная улица с проспектом 60-летия Октября и Волгоградский проспект с Марксистской улицей.

Мэр напомнил, что создание комфортного города – это задача, над которой власти Москвы активно работают.

"Ежегодно реализуем тысячи проектов благоустройства на разных городских территориях: от дворов и парков до улиц и зон возле транспортных объектов", – заключил Собянин.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что улицу Антонова-Овсеенко и прилегающую дорожную сеть вблизи делового центра "Москва-Сити" реконструируют.

По его словам, в центре Москвы планируется строительство улично-дорожной сети в районе улицы Антонова-Овсеенко, Шмитовского проезда и Третьего транспортного кольца. Это необходимо для улучшения транспортной доступности микрорайона Камушки и будущего "Сити-2", а также повышения пропускной способности ТТК.