Территории более 60 образовательных учреждений благоустроят в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

В преддверии нового учебного года в Москве благоустраивают территории более 60 образовательных учреждений. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Главная задача – создать комфортные и безопасные пространства для учащихся в соответствии с современными стандартами", – подчеркнул вице-мэр.

В рамках благоустройства будут отремонтированы детские и спортивные площадки с травмобезопасным покрытием, а также современным оборудованием.

Кроме того, специалисты приведут в порядок футбольные, волейбольные и баскетбольные поля, зоны для воркаута и площадки, где можно сдать нормативы ГТО. Помимо этого, будут созданы специальные места для отдыха на свежем воздухе, обновлены существующие пешеходные дорожки и проложены новые.

На территории образовательных учреждений будут установлены системы видеонаблюдения и фонари с энергоэффективными светильниками, а также проведено дополнительное озеленение.

"Все работы будут завершены до 1 сентября", – отметили в комплексе городского хозяйства.

Ранее Бирюков рассказывал, что на севере столицы обновят 116 дорог. Специалисты займутся озеленением территории, установкой парковочных карманов, фонарей и остановочных павильонов, расширением дорожек для пешеходов, заменой асфальтобетона. Также появятся удобные карманы для парковки автомобилей, новые фонари с энергоэффективными светильниками, современные остановочные павильоны с электронными табло, местами для зарядок и беспроводной связью.