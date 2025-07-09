Свыше 100 улиц будут благоустроены на севере Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты комплекса городского хозяйства благоустроят свыше 100 улиц, расположенных на севере Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим свыше 700 столичных улиц, в том числе 116 в Северном административном округе", – передает его слова телеграм-канал комплекса.

Работы уже начались на 89 из 116 улиц, включая улицы Константина Симонова и Степана Супруна, а также Ходынский бульвар. Всего рабочие заменят свыше 1,1 миллиона квадратных метров дорожного покрытия на проезжей части и свыше 383 тысяч "квадратов" покрытия тротуаров.

Планируется расширить пешеходные дорожки, организовать новые наземные переходы и оснастить их контрастным освещением. Появятся удобные карманы для парковки автомобилей, новые фонари с энергоэффективными светильниками, современные остановочные павильоны с электронными табло, местами для зарядок и беспроводной связью.

Также ожидается озеленение территории – всего запланировано обустройство 700 тысяч квадратных метров газонов. Заммэра напомнил, что основной задачей программы является обеспечить комфортное передвижение водителей и пешеходов, а также организовать удобные маршруты до жилых кварталов, транспортных и социально значимых объектов.

До этого Бирюков рассказывал, что на западе Москвы благоустроят 94 улицы. При этом работы стартовали уже на 25 участках дорог, включая Полоцкую, Рузскую и 1-ю Рейсовую улицы. Специалисты заменят свыше 920 тысяч "квадратов" асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 291 тысячи квадратных метров на тротуарах.

