Четыре парковки со шлагбаумом в Москве закроют на переобустройство

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Четыре столичные парковки со шлагбаумом закроют на переобустройство с 9 июля, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что комплексные работы будут проведены на парковках по адресам Красностуденческий проезд, дом 5; Рублевское шоссе, 48/1, участок 1; улица 2-я Рейсовая, дом 2; улица Добровольческая, дом 24.

Ранее заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков сообщал, что на юго-востоке столицы планируется благоустроить свыше 60 улиц. В настоящее время работы ведутся уже на 39 участках.

Также с начала 2025 года в Москве по 61 адресу обновили и модернизировали светофоры. Еще на 21 точке разместили новые светофоры.