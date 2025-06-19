Новый прогулочный бульвар с фонтаном появился в Останкинском районе Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Новый пешеходный бульвар с фонтаном открыли в Останкинском районе Москвы, сообщила пресс-служба столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура).

Общая площадь благоустройства бульвара достигла 1,7 гектара. Протяженность бульвара, расположенного у дома 21 на улице Академика Королева, составила 300 метров. Москомархитектура добавила, что на первом этаже указанного дома, построенного в стиле ар-деко, находится 31 ретейл-пространство площадью 5 тысяч "квадратов".

В комитете рассказали, что вдоль прогулочного маршрута установили скамейки и клумбы. Фонтан оснастили архитектурной подсветкой, а его чашу диаметром 7,7 метра облицевали бразильским гранитом. Из фонтана бьют 24 струи, центральная из которых достигает 5 метров.

На территории высадили кустарники и деревья, включая красные рябины Додонг, листопадный бересклет крылатый, спиреи и пышные гортензии нескольких сортов, 12 дубов из ФРГ, которые разместили как отсылку к соседней улице Дубовая Роща и к одноименному парку.

"Здесь комфортно прогуляться с коляской, почитать книгу в тени деревьев, отдохнуть после шопинга или поиграть с детьми", – заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Ранее стало известно, что на благоустроенных в прошлом году набережных реки Яузы высадили свыше 700 деревьев. Вдоль реки появились клены, дубы, яблони и вязы высотой от 2 до 6 метров.

По словам заммэра Москвы Петра Бирюкова, специалисты высаживают взрослые деревья, выращенные в питомниках, в заранее подготовленные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает вентиляцию.

