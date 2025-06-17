Более 700 деревьев высажены на набережных Яузы в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Свыше 700 крупномерных деревьев высадили на благоустроенных в 2024 году набережных реки Яузы в Москве. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр назвал озеленение обязательной составляющей всех городских проектов благоустройства. На набережных Яузы появились клены, дубы, яблони и вязы высотой от 2 до 6 метров. Все деревья адаптированы к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику уличного пространства, подчеркнул Бирюков.

Высадка деревьев является одним из важнейших направлений формирования комфортной городской среды. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от шума и пыли, создают тень и прохладу в жару.

Специалисты высаживают взрослые деревья, выращенные в питомниках, в заранее подготовленные ямы с плодородным грунтом и дренажным слоем, который защищает корни от гниения и обеспечивает вентиляцию, добавил заммэра.

В прошлом году более 4,5 тысячи деревьев украсили вылетные магистрали и крупные улицы Москвы. Зеленые насаждения появились на проспекте Вернадского, Носовихинском шоссе, улицах Дыбенко, Островитянова и Лескова, а также Симферопольском бульваре.

Кроме того, деревья высадили на Дмитровском шоссе, проспекте Андропова, бульваре Яна Райниса, проспекте Мира, Донецкой и Хабаровской улицах, Рязанском проспекте.