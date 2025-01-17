Более 4,5 тыс деревьев украсили вылетные магистрали и крупные улицы Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 4,5 тысячи деревьев украсили вылетные магистрали и крупные улицы Москвы в 2024 году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, передает телеграм-канал комплекса городского хозяйства (КГХ).

"Для формирования комфортной городской среды высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений, а озеленение общественных пространств играет большую роль, особенно для такого огромного мегаполиса, как Москва", – пояснил вице-мэр.

По данным комплекса, деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуальному облику пространств. Для украшения улиц и магистралей специалисты выбирают обычно липы, клены, вязы и декоративные яблони.

Больше всего деревьев появилось на проспекте Вернадского – 713, на втором месте расположилось Носовихинское шоссе – там высадили 447, а на улице Дыбенко – 343. Еще 335 деревьев украшают Симферопольский бульвар, а 324 и 323 – улицы Островитянова и Лескова соответственно.

Помимо этого, крупномерные деревья высадили и на Дмитровском шоссе, проспекте Андропова, бульваре Яна Райниса, проспекте Мира, Донецкой и Хабаровской улицах, а также Рязанском проспекте и ряде других, добавили в комплексе.

В Москве планируют разработать отраслевую схему развития зеленого фонда города, что поможет создать и развивать в дальнейшем "зеленый каркас" столицы. Это поможет на системном уровне планировать озеленение в мегаполисе, а "зеленый каркас" сделает качество жизни в столице еще выше.

Он свяжет разные природные территории города и создаст "зеленые маршруты" для спорта и отдыха. Таким образом, Москва продолжит оставаться одним из самых комфортных и зеленых мегаполисов мира.