Собянин: в Москве высадят более 90,2 тыс деревьев и кустарников

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В Москве продолжается масштабная программа озеленения. В общей сложности в этом сезоне высадят более 90,2 тысячи деревьев и кустарников, сообщил Сергей Собянин в своем блоге.

По словам мэра, деревья и кустарники подбираются таким образом, чтобы они хорошо адаптировались к городской среде, были ветро- и морозоустойчивы, а также привлекательно выглядели в течение всего периода вегетации. Предпочтение отдается взрослым деревьям в возрасте от 5 до 30 лет и высотой от 3 до 7 метров.

Самой популярной породой станут клены различных видов. На втором месте расположились вязы и сосны, а на третьем – яблони. Также высаживаются кустарники. Среди самых популярных оказались сирень, барбарис, белый дерен, гортензия, кизильник, пузереплодник, смородина альпийская, спирея и чубушник.

Как рассказал Собянин, на благоустроенных в 2024 году улицах, скверах и других общественных пространствах города появилось почти 9,6 тысячи деревьев и кустарников. Так, лидером по их числу стал технопарк "Руднево". Там высадили свыше 800 деревьев, а также 320 кустарников.

На втором месте оказался стадион "Локомотив" на улице Тихой, где появились около 80 деревьев. Еще почти 50 деревьев украсили территорию "РОСБИОТЕХа".

На Кадашевской набережной высадили более 40 лип и вязов, а еще почти 20 кустов сирени. Весной 2025 года на прилегающих к ней Старомонетном и Пыжевском переулках появятся около 50 кустов сирени, спиреи и чубушника.

Более тоо, вдоль улицы Сергия Радонежского высадили 20 лип, а весной в саду "Аквариум" зацветут молодые декоративные яблони.

Еще более 5,6 тысячи растений высадят около поликлиник, реконструируемых в рамках второго этапа модернизации медицинских учреждений по новому московскому стандарту, добавил градоначальник. В этом случае при подборе деревьев и кустарников учитывались рекомендации врачей-аллергологов.

В основном на территориях поликлиник высаживаются клен серебристый, гиннала, рябины, красные дубы и декоративные плодовые деревья. Из кустарников наиболее подходят чубушник венечный, рябинник рябинолистный, спирея различных сортов, гортензия метельчатая, спирея японская, ирга Ламарка, кизильник блестящий и смородина золотистая.

На входе в детские поликлиники появятся ели. Перед Новым год их наряжают, создавая праздничное настроение для детей, их родителей и сотрудников, отметил Собянин.

Между тем озеленение проведут и на территориях ГКБ имени Юдина, ГКБ имени Ерамишанцева и Боткинской больницы. Там для посадки предусмотрены дуб, клен, яблоня, рябина, черемуха, липа, туя и сосна, а среди кустарников – гортензия, дерен, сирень, кизильник и другие.

В прошлые годы, напомнил мэр, по программе озеленения вылетных магистралей и крупных улиц в столице уже "выросло" свыше 12,5 тысячи крупномерных деревьев. В 2024 году дороги украсили 4,5 тысячи деревьев. Они не только добавляют эстетику и уют, но и защищают жилые дома от шума и пыли.

Больше всего растений появилось в текущем году на проспекте Вернадского и Носовихинском шоссе. Там высадили более 700 и около 450 крупномеров соответственно.

Симферопольский бульвар, улицы Дыбенко, Островитянова и Лескова украсили 320–350 деревьев, Дмитровское шоссе, проспект Андропова, бульвар Яна Райниса – 250–270 растений, Проспект Мира, Донецкую и Хабаровскую улицы, а также Рязанский проспект – 100–205 зеленых насаждений.

Наибольшее разнообразие пород москвичи могут увидеть на Носовихинском шоссе и улице Островитянова, поскольку там высадят липы, клены, вязы, декоративные яблони и другие деревья.

В рамках первого этапа работ по благоустройству и реабилитации на территориях трех крупных парков в Коломенском, Парке Горького и Сокольниках, а также в парке "Москворецкий" с учетом прошедшей осени и будущей весны посадят более 38 тысяч кустарников и деревьев.

Озеленят также и прилегающие к транспортным объектам территории. Так, около станций метро и городских вокзалов появятся более 9,6 тысячи деревьев и кустарников. Почти 1,5 тысячи растений уже высажены, остальные планируется посадить весной.

Ранее Собянин подписал закон "Об охране и использовании зеленого фонда в городе Москве", согласно которому вводится определение зеленого фонда столицы. Также закон объединяет самые ценные территории, покрытые растительностью, в единую систему зеленого каркаса Москвы. Туда включены особо охраняемые природные и зеленые территории, а также некоторые наиболее ценные природные и озелененные территории.