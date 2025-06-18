Сергей Собянин: начался второй этап модернизации московских школ

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве начался второй этап модернизации школ, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Обновляем не только здания, но и саму среду, в которой учатся дети. Работы пройдут в 10 округах. Все здания, вошедшие в программу "Моя школа", приводим к единому стандарту", – отметил мэр.

По словам главы города, в учебных зданиях специалисты приводят в порядок и обновляют фасады, крыши, инженерные системы, классы, коридоры и общие зоны. Кроме того, в школы подбирают удобную и безопасную мебель, технику и освещение.



Собянин добавил, что был переосмыслен подход в плане улучшения учебных заведений. Теперь в школах появятся современные спецкабинеты для изучения информатики и естественных наук, спортивные и гимнастические залы, медиатеки, зоны для творчества, проектной работы, внеурочных занятий и отдыха. А в общих зонах появится мягкая мебель.

Территории рядом со школами оснастят спортивными площадками, установят лавочки, фонари, создадут парковки для велосипедов и самокатов. В начальных школах специалисты сделают детские площадки.

Мэр уточнил, что к началу нового учебного года откроется 51 школа. Полностью работы завершатся в 2026 году. В целом планируется модернизировать около 700 зданий в столице.

Ранее сообщалось, что учебный корпус на 400 мест достроят в Пресненском районе Москвы в этом году. В школе обустроят универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортзал, зал для проведения мероприятий, медиатеку, медблок, обеденный зал, гардеробную, зону отдыха с видом на Москву-реку.

В настоящее время здание будущей школы готово на 80%. Специалисты проводят отделочные и фасадные работы, а также приступают к благоустройству вокруг учебного корпуса.