Собянин: учебный корпус в Пресненском районе достроят в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2025 году в Пресненском районе столицы будет завершено строительство учебного корпуса для 400 ребят. Об этом сообщил Сергей Собянин в телеграм-канале.



Мэр отметил, что строительство ведется за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.



"Проект довольно сложный из-за рельефа – объект буквально будет построен на трех высотных отметках. Суммарный перепад составит 14 метров", – добавил глава города.



При этом, по его словам, общая готовность проекта уже превышает 80%. Внутри школы сейчас идут отделочные работы, также подходят к концу фасадные. Кроме того, специалисты уже приступили к благоустройству территории школы: там начали высаживать деревья и кустарники, оформлять газоны и цветники.



Собянин отметил, что в здании будут расположены универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, спортзал, зал для проведения мероприятий и медиатека. Помимо этого, там запланированы медицинский блок, обеденный зал, гардеробная, а также зона отдыха, откуда будет открываться панорамный вид на Москву-реку и причал речного транспорта.

"На крыше объекта предусмотрены пятиметровые волнообразные парапеты. Благодаря им издалека корпус будет напоминать вьющуюся ленту, он отлично впишется в уникальный ландшафт местности", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что в столичном районе Внуково началось строительство крупного образовательного комплекса. Объект, площадь которого составит почти 30 тысяч квадратных метров, будет рассчитан на 1 275 школьников и 350 дошкольников.

В школьном блоке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы, медиатеку и лабораторно-исследовательские комплексы. Кроме того, на территории комплекса появится стадион с универсальной площадкой для волейбола и баскетбола, полем для мини-футбола, беговой дорожкой, сектором для прыжков в длину, а также зонами для игр и отдыха.