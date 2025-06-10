Инвестор сможет открыть детский сад в Останкинском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Инвестор получит возможность арендовать два здания в Останкинском районе и открыть там частный детский сад по программе "1 рубль за квадратный метр в год", рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

При этом детский сад будет рассчитан по меньшей мере на 60 мест. Два здания, выставленные городом на аренду, объединены в один лот. Их общая площадь превышает 1 тысячу квадратных метров. Они расположены по адресу улица Новомосковская, дом 9, строения 1 и 2.

В соответствии с условиями программы, победитель торгов сможет забрать объекты в пользование на 49 лет. Инвестор должен будет провести там ремонт и соблюсти требования по ведению образовательной деятельности, уточнил Ефимов.

Кроме того, арендатору предстоит определить и согласовать с городом объем восстановительных работ. В частности, при проведении косметического ремонта инвестора обяжут запустить образовательный процесс через полгода, а в случае капитального – в течение полутора лет. При необходимости в реконструкции инвестору позволят вести работы три года.

"Договор аренды объектов недвижимости – котельной и неэксплуатируемого здания детского сада 1953 года постройки – будет заключен с победителем торгов по ставке, определенной в ходе аукциона", – указала министр правительства столицы, глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева.

Она также уточнила, что вместе со зданиями инвестору передадут земельный участок площадью почти 0,5 гектара, где он сможет разместить объекты, необходимые для обеспечения работы дошкольного образовательного учреждения. Когда предприниматель выполнит условия программы, ему также представится возможность снизить арендную плату до 1 рубля за квадратный метр в год

Более подробная информация об актуальных предложениях столицы, в том числе по льготным программам, представлена на Инвестиционном портале Москвы. Как уточнил глава московского департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов, открытый аукцион по аренде детского сада в Останкинском районе запланирован на 26 июня, а прием заявок подойдет к концу 23-го числа.

Принять участие в аукционе могут как физические, так и юридические лица. Они должны зарегистрироваться на электронной торговой площадке "Росэлторг", получить усиленную квалифицированную электронную подпись, после чего внести задаток в размере 50% от начальной цены лота.

Ранее в столичном районе Внуково началось строительство крупного образовательного комплекса. Объект, площадь которого составит почти 30 тысяч квадратных метров, будет рассчитан на 1 275 школьников и 350 дошкольников. В школьном блоке разместят универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортзалы, медиатеку и лабораторно-исследовательские комплексы.