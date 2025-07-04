Более 60 улиц благоустроят на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 60 улиц приведут в порядок на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Продолжаем реализацию комплексной программы благоустройства, в общей сложности в этом году обновим более 700 столичных улиц, в том числе 61 в Юго-Восточном административном округе. В настоящее время работы стартовали на 39 улицах", – приводятся его слова в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Самые масштабные работы пройдут на улицах Поречной, Совхозной и Генерала Кузнецова. Основная задача программы состоит в обеспечении комфортного передвижения водителей и пешеходов, организации маршрутов к жилым кварталам, транспортным и социально значимым объектам.

В рамках работ специалисты заменят более 1,2 миллиона квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части и свыше 391 тысячи квадратных метров на тротуарах.

Кроме того, они расширят пешеходные дороги, сделают новые наземные переходы, обустроят удобные парковочные карманы, установят фонари с энергоэффективными светильниками и разместят современные остановки с электронными табло, беспроводной связью и зарядными слотами.

После благоустройства там появятся более 25 мест отдыха и свыше 638 тысяч метров газонов.

Ранее в Останкинском районе Москвы открыли новый пешеходный бульвар с фонтаном. Общая площадь благоустройства составила 1,7 гектара, длина – 300 метров.

Бульвар находится у дома 21 на улице Академика Королева. Вдоль него установили скамейки и клумбы. На территории высадили кустарники, деревья, включая 12 дубов из ФРГ, и гортензии.

