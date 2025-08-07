"Вечерняя Москва": самым "мокрым" районом столицы оказался ЦАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самым "мокрым" районом столицы оказался ЦАО. В такому выводу пришли авторы газеты "Вечерняя Москва" по результатам исследования 785 публикаций о ливнях в 15 городских телеграм-каналах.

Также большое количество осадков выпало в ЗАО и ЮАО. Реже всего в публикациях о дождях упоминали ТиНАО.

При этом СМИ писали не обо всех округах Москвы, несмотря на то что ливни настигли большую часть столичных территорий. Некоторые районы пострадали значительно меньше. Метеоролог Татьяна Позднякова объяснила, что это связано с изменением движения воздушных масс. К этому привела активная застройка, в результате чего изменился рельеф города.

"Ветер поднимается выше, усиливаются кучевые облака, и ливни становятся мощнее. Поэтому дожди идут неравномерно – где-то с ливнем, где-то без капли", – пояснила эксперт.

В исследовании также отразили, какие слова чаще всего использовались в публикациях о непогоде. Помимо топонима "Москва", авторы отдавали предпочтение словам "ливень" и "гроза". Их упоминали 494, 406 и 336 раз соответственно. Кроме того, среди самых популярных оказались слова "ветер" (262 использования) и "дождь" (219 упоминаний).

По данным экспертов, аномальные дожди и сильная жара являются нормальным явлением для лета, особенно для июля и августа. При этом второй летний месяц традиционно считается самым влажным.

В августе, по словам метеорологов, осадки не будут регулярными. Дожди станут кратковременными и будут идти преимущественно днем. Позднякова также указала, что серьезных похолоданий в городе не ожидается, как и жары.

Ранее ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов заявил, что в ближайшие годы в Москву может прийти аномальная 45-градусная жара. Он подчеркнул, что к этому необходимо готовиться, делать просеки в лесах и заниматься бывшими торфяными участками.

