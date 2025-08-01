Эколог Каваносян: ливни в Москве связаны с изменениями климата

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмичнок

Европейскую часть континента атакуют ливни из-за изменений климата, рассказал в своем телеграм-канале эколог Георгий Каваносян.

"Если представить всю влагу на небе в виде жемчужных бус, то раньше бусинки падали часто и по одной. А теперь начали падать редко, но сразу по несколько. Простыми словами – климат меняется", – разъяснил он.

Эксперт добавил, что жара и тропические ливни становятся нормой. При этом высокую температуру в помещении можно отрегулировать с помощь кондиционера, а что делать с тропическими ливнями, остается неясным.

С избытком воды на улицах не справляется канализация почти по всей Европе. Как отметил Каваносян, система не была рассчитана на то, что к 2050 году климат в этой части мира станет субтропическим.

Чтобы как-то справиться с проблемой, по мнению эколога, необходимо перестроить всю систему коллекторов. В Москве и других городах необходимо оборудовать открытые и закрытые ливневки, при благоустройстве нужно создавать водопоглощающие зоны. Однако быстро адаптироваться не получится, и города по-прежнему будет затапливать, заключил специалист.

В то же время в Москве снова обещают непогоду. Синоптики предупредили о сильных дождях с грозами и усилением ветра до 15 метров в секунду с пятницы, 1 августа, до утра субботы, 2 августа. В выходные специалисты прогнозируют пасмурную погоду с прояснениями.