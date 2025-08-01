Москвичей предупредили о грозе и ливне до утра 2 августа

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В столице после 11:00 пятницы, 1 августа, и до 10:00 субботы, 2 августа, ожидаются кратковременный дождь, ливень, гроза и усиление ветра до 15 метров в секунду, предупредили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В пресс-службе МЧС Москвы рекомендовали парковаться в безопасных местах и обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Важно быть внимательными во время управления автомобилем и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно позвонить по номерам 101 или 112, или по единому номеру доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.

В выходные, 2–3 августа, в Москве ожидается пасмурная погода с прояснениями, передает газета "Известия" со ссылкой на синоптиков. К вечеру субботы после утренней грозы и небольшого дождя днем небо прояснится. Порывы ветра будут достигать 5–8 метров секунду.

Днем температура воздуха поднимется с 21 до 23 градусов, а к вечеру опустится до 19.

В воскресенье осадков не предвидится, погода будет жаркой и малооблачной. Днем воздух прогреется до 26 градусов и сохранится на уровне 20 градусов ночью.

В Подмосковье условия и в субботу, и в воскресенье будут аналогичны столичным, температура ожидается на уровне московских значений или максимум на 1 градус ниже.

Также стало известно, что за июль в Москве выпало 134% осадков от положенного. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в беседе с РИА Новости.

При этом температура воздуха на метеостанции ВДНХ превысила климатическую норму на два градуса.

"С учетом относительно прохладного июня, лето на 0,8 градуса теплее средних температурных показателей с переувлажнением на 14%", – поделился Тишковец.

Ранее ведущий специалист центра погода "Фобос" Михаил Леус рассказывал, что в начале августа в Москве установится жаркая и влажная погода, характерная для субтропиков. Он также указывал на то, что в столице в первых числах месяца пройдут кратковременные дожди, а часть районов накроют грозовые ливни.

