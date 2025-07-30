30 июля, 18:16Транспорт
В Москве водителям напомнили, как вести себя в сильный дождь
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве водителям в непогоду рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.
Синоптики прогнозируют в столице кратковременный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду.
"За ситуацией на дороге 24/7 следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – говорится в сообщении.
В связи с непогодой автолюбителям напоминают:
- не отвлекаться на телефон во время движения;
- избегать резких маневров;
- не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций;
- заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.
Москвичам и гостям города также рекомендовали использовать метро для поездок по городу.
По прогнозам синоптиков, непогода с грозой и ветром продлится в Москве и Подмосковье до вечера 30 июля. Горожанам напоминают о соблюдении правил безопасности в грозу на улице и в доме. В частности, важно обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.
В случае необходимости можно обращаться по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-31-01.