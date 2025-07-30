В Москве водителям напомнили, как вести себя в сильный дождь

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве водителям в непогоду рекомендуют соблюдать дистанцию и скоростной режим. Об этом сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы со ссылкой на ЦОДД.

Синоптики прогнозируют в столице кратковременный дождь с грозой и ветер до 15 метров в секунду.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят ситуационный центр и экипажи дорожного патруля ЦОДД", – говорится в сообщении.

В связи с непогодой автолюбителям напоминают:



не отвлекаться на телефон во время движения;

избегать резких маневров;

не парковать автомобили вблизи деревьев и шатких конструкций;

заранее снижать скорость перед пешеходными переходами.

Москвичам и гостям города также рекомендовали использовать метро для поездок по городу.

По прогнозам синоптиков, непогода с грозой и ветром продлится в Москве и Подмосковье до вечера 30 июля. Горожанам напоминают о соблюдении правил безопасности в грозу на улице и в доме. В частности, важно обходить шаткие конструкции и не оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости можно обращаться по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-31-01.