Дождь с грозой ожидается в Москве вечером 30 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Жителей и гостей Москвы предупредили о дожде с грозой до вечера 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

"В ближайший час с сохранением до 22:00 30 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Горожанам также напомнили о правилах безопасности в непогоду. В частности, рекомендуется парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность за рулем, а также не оставлять детей без присмотра.

При необходимости можно обращаться по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-31-01.

В Подмосковье также ожидается ухудшение погодных условий с кратковременным дождем, грозой и ветром, уточнили в пресс-службе МЧС по Московской области.

Если непогода настигла в дороге, необходимо:



снизить скорость и увеличить дистанцию с другими авто;

включить ближний свет или противотуманные фары;

стараться избегать парковки под деревьями и рекламными щитами.

Также в непогоду на улице нельзя стоять под деревьями, ЛЭП, металлоконструкциями, оставаться на открытых пространствах и у водоемов. В доме рекомендуется плотно закрыть окна и убрать предметы с балконов, а также отключить неиспользуемую технику от электрической сети.

Вместе с тем за ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, указал Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.

Водителям напоминают о необходимости не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Для поездок по городу москвичам и гостям столицы рекомендовали использовать метро.

При этом ранее горожан предупредили о сильной жаре с 31 июля по 1 августа. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до 30–31 градуса. В связи с этим был продлен оранжевый уровень погодной опасности.

Из-за жары городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. При такой погоде особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.