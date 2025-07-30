30 июля, 17:19Общество
Дождь с грозой ожидается в Москве вечером 30 июля
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Жителей и гостей Москвы предупредили о дожде с грозой до вечера 30 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.
"В ближайший час с сохранением до 22:00 30 июля местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза. При грозе порывы ветра до 15 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Горожанам также напомнили о правилах безопасности в непогоду. В частности, рекомендуется парковаться в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность за рулем, а также не оставлять детей без присмотра.
При необходимости можно обращаться по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве – 8 (495) 637-31-01.
В Подмосковье также ожидается ухудшение погодных условий с кратковременным дождем, грозой и ветром, уточнили в пресс-службе МЧС по Московской области.
Если непогода настигла в дороге, необходимо:
- снизить скорость и увеличить дистанцию с другими авто;
- включить ближний свет или противотуманные фары;
- стараться избегать парковки под деревьями и рекламными щитами.
Также в непогоду на улице нельзя стоять под деревьями, ЛЭП, металлоконструкциями, оставаться на открытых пространствах и у водоемов. В доме рекомендуется плотно закрыть окна и убрать предметы с балконов, а также отключить неиспользуемую технику от электрической сети.
Вместе с тем за ситуацией на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, указал Дептранс Москвы в своем телеграм-канале.
Водителям напоминают о необходимости не отвлекаться на телефон во время движения, избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. Для поездок по городу москвичам и гостям столицы рекомендовали использовать метро.
При этом ранее горожан предупредили о сильной жаре с 31 июля по 1 августа. По прогнозам синоптиков, температура поднимется до 30–31 градуса. В связи с этим был продлен оранжевый уровень погодной опасности.
Из-за жары городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. При такой погоде особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.
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