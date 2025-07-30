МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 31 июля и 1 августа

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Жара ожидается в четверг и пятницу, 31 июля и 1 августа, в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

По данным ведомства, днем воздух будет прогреваться до 30–31 градуса. В связи с этим горожан попросили надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, а также употреблять больше воды и по возможности находиться в тени.

Кроме того, столичное управление МЧС напомнило о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и исключения обращения с открытым огнем. Ведомство также попросило москвичей и гостей столицы быть аккуратнее.

"При необходимости звоните по телефонам 101, 112 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01", – сказано в сообщении.

С 12:00 среды, 30 июля, пассажирам Московского метрополитена раздают бутылки с водой. Как сообщила пресс-служба столичного Дептранса, это касается станций "Измайловская", "Филевский парк", "Багратионовская", "Фили", "Кутузовская", "Студенческая", "Кунцевская", "Пионерская" и "Выхино".

Также воду можно получить на станциях Локомотив, Измайлово, Окружная и Владыкино Московского центрального кольца (МЦК). Помимо этого, раздача бутылок будет осуществляться на Центральном и Красногвардейском автовокзалах, а также в Саларьево, Северных и Южных воротах.

Пассажиры поездов дальнего следования смогут взять бутылки с водой на Ленинградском вокзале, а в период с 14:00 до 17:00 их будут выдавать на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах.

Кроме того, в период с 14:00 до 17:00 воду будут раздавать на станциях Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Площадь трех вокзалов, Подольск, Окружная, Раменское, Тушинская Московских центральных диаметров (МЦД), а также на станции Мытищи Ярославского направления.

Сотрудники Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) будут с 14:00 дежурить в пригородной зоне Ленинградского вокзала, а также на станции МЦД-3 Зеленоград-Крюково, чтобы пассажиры смогли получить воду. Вдобавок, бутылки выдадут в экспресс-автобусах "Аэроэкспресса".

Получить воду можно и на всех причалах регулярного речного электротранспорта, а также на двух прогулочных маршрутах – "Киевский" и "Китай-город".

В департаменте уточнили, что мониторят температуру воздуха и при необходимости пополняют перечень станций, где осуществляется раздача воды. Заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов добавил, что такая важная мера позволяет сохранить хорошее самочувствие пассажиров в жару.

В столице продолжает действовать оранжевый уровень погодной опасности. На фоне жары городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности. При такой погоде особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

Спадет жара в Москве в начале августа. Похолодание наступит 1–2 августа, когда циклон начнет смещать антициклон. Из-за этого возможны кратковременные дожди.

