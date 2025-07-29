Оранжевый уровень опасности из-за жары продлен в столице до 31 июля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице продлен оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары, сообщил Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – до 18:00 31 июля. В дневные часы сильная жара с максимальной температурой воздуха до 30–31 градуса", – говорится в сообщении.

В свою очередь, эксперт Лусине Абгарян напомнила, что большинство компаний официально не сокращают рабочий день из-за жары, передает RT.

При этом она отметила, что если жаркая погода действительно мешает труду, можно попробовать обговорить с работодателем временный формат деятельности.

"Попробуйте оговорить переход на удаленный или гибридный формат", – заметила эксперт.

По ее словам, аргументировать такое решение можно тем, что удаленная работа поможет избежать поездок на общественном транспорте в жару, а также создать комфортную среду дома.

"Еще один вариант – возможность самостоятельно варьировать время начала и окончания рабочего дня, если задачи это позволяют. Кто-то во время жары работает продуктивнее в 07:00, а кто-то – ближе к вечеру", – поделилась Абгарян.

Помимо этого, эксперт рекомендовала выполнять до 12:00 задачи, требующие концентрации, фокуса и быстрого принятия решений. Она напомнила, что в пик жары (с 12:00 до 15:00) мозг работает медленнее, также рассеивается внимание.

"Сложные разговоры лучше проводить до 11:00 или позже 17:00. В середине дня только нейтральные, короткие задачи – это заметно снижает риск вспышек и ссор", – добавила Абгарян.

Специалист также напомнила, что при жаркой погоде даже 10 минут с прохладным напитком может снизить уровень стресса. Помимо этого, эксперт рекомендовала проветривать рабочее помещение и по возможности регулировать температурный режим внутри с помощью кондиционера, портативного вентилятора или увлажнителя воздуха.

Городские службы Москвы ранее были переведены в режим повышенной готовности из-за жары. При такой погоде особое внимание уделяется обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

При этом в начале августа температура воздуха в столице спадет. Похолодание придет 1–2 августа, когда циклон начнет смещать антициклон. Вследствие этого возможны кратковременные дожди.