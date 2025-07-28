ЦППК будет бесплатно раздавать воду с 28 июля до 1 августа

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) организовала бесплатную раздачу воды до конца рабочей недели – с 28 июля до 1 августа, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там напомнили, что предстоящие дни в столице будут жаркими.

"Наши сотрудники будут ждать вас с 14:00 до 17:00 у брендированных стоек на вокзалах: Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском, Ярославском", – говорится в сообщении.

Кроме того, раздача воды будет организована на станциях МЦД Выхино, Железнодорожная, Одинцово, Окружная, Площадь трех вокзалов и Тушинская, а также на станции Мытищи Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД).

Ранее столичное подразделение МЧС РФ предупреждало об аномальной жаре, которая ожидается в Москве в период с 28 по 30 июля. Максимальная температура воздуха может достичь 30–31 градуса.

Горожан и туристов призвали надевать легкую одежду из натуральных тканей, носить головные уборы и по возможности находиться в тени. Кроме того, москвичам напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности. В случае необходимости можно обращаться по номерам 101 и 112 либо по единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве 8 (495) 637-31-01.