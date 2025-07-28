Синоптик Шувалов: конец июля будет солнечным, сухим и почти жарким

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Конец июля в столичном регионе будет солнечным, сухим и почти жарким. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

По словам синоптика, на этой неделе в Москве и Подмосковье не будет осадков. Однако он призвал больше не ждать тропических ночей в столичном регионе. Шувалов отметил, что на этой неделе температура ночью не превысит 15 градусов после 30-градусной жары днем.

"Хороший суточный ход все эти четыре дня", – подчеркнул синоптик.

В начале августа, по прогнозу Шувалова, ожидаются кратковременный дождь и гроза.

В период с 28 по 30 июля в Москве прогнозируется аномальная жара. В эти дни воздух может прогреться до 30–31 градуса. В связи с этим горожан и туристов попросили надевать легкую одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени.

