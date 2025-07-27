Синоптик Леус: грозовые дожди возможны в Москве в конце недели

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Грозовые дожди могут накрыть Москву в конце предстоящей недели. Они собьют жаркую погоду, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По его словам, в начале недели в городе прогнозируются жаркие температуры. В среду и четверг, 30 и 31 июля, значения покажут от 29 до 31 градуса.

"Только в субботу в атмосфере наметятся изменения - вырастет вероятность грозовых дождей", – цитирует метеоролога РИА Новости.

Ранее об аномальной жаре в столице в период с 28 по 30 июля предупредили в МЧС. В связи с этим горожанам и туристам рекомендуется надевать легкую одежду из натуральных тканей и головной убор, пить больше воды и по возможности находиться в тени.

Всего с начала 2025 года в Москве зафиксировали 20 температурных рекордов. В мае была зафиксирована жара 30 градусов, а 1 июля впервые за последние 63 года наступил аномальный холод – 14 градусов.

Такие перепады климатологи связывают с глобальными изменениями климата. Границы между теплыми и холодными воздушными потоками становятся все более размытыми.

