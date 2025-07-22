Синоптик Позднякова: жара до 28 градусов вернется в Москву в выходные, 26–27 июля

Пик ливней в Московском регионе пройден, утверждают синоптики. Когда в столицу вернется жаркая погода и каким будет последний месяц лета, расскажет Москва 24.

Рекордные осадки

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

21 июля Москва пережила сильнейший ливень: по данным синоптиков, за ночь и утро в отдельных районах выпала месячная норма осадков. Как уточнила главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова, непогода в столице побила 25-летний рекорд.

"Во-первых, был перекрыт суточный максимум осадков на климатической станции ВДНХ. Теперь в Москве климатический максимум осадков 21 июля составляет 49 миллиметров вместо 39,5, который был зафиксирован ровно 25 лет назад", – объяснила метеоролог.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Во-вторых, впервые летом не в отдельных районах города, а одновременно на всей территории столицы выпало рекордное количество воды: на каждый квадратный метр – от 6 до 10 ведер!

Дожди стали причиной перекрытий на нескольких улицах, а также провала дорожного полотна в одном из районов города. Река Яуза вышла из берегов и скрыла под водой проезжую часть под Ростокинским мостом.

Проблемы из-за непогоды возникли и на Московской железной дороге. С опозданием следовали поезда на Павелецком направлении. Кроме того, подтопило тоннель на станции Павшино Рижского направления и МЦД-2.

Мощнейшее ненастье привело к ряду происшествий и в Московской области. В частности, из-за обильных дождей размыло бетонный мост в подмосковном Наро-Фоминске, ввиду чего от округа оказались отрезаны часть деревни Алексино, СНТ "Верейское" и "Исьма". Еще одна конструкция обрушилась в Истринском округе региона.

И жара, и дожди

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Дождливая погода сохранится в Москве и до конца вторника, 22 июля – это кратковременные осадки с интенсивностью до 8 миллиметров и возможные грозы. Однако пик ливней в Московском регионе пройден, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

В то же время Татьяна Позднякова уточнила в беседе с Москвой 24, что осадки задержатся в регионе вплоть до конца рабочей недели.

"Нас ожидают локальные, кратковременные дожди. Их вероятность уменьшится только в субботу, 26 июля. А в воскресенье, 27 июля, их не будет вообще", – сказала она.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Что касается температуры воздуха, то в среду, четверг и в пятницу она будет держаться в пределах 24–26 градусов. В выходные столбики термометров покажут чуть выше – 26–28.

По словам Поздняковой, теплая сухая погода будет держаться в столице вплоть до конца месяца.

А вот начало августа может оказаться экстремально жарким. Климатолог ФГБУ "Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" Николай Терешонок рассказал в беседе с News.ru, что температура воздуха в столице в этот период может превысить отметку в 35 градусов.

"Напомню, абсолютный максимум температуры в Москве был в 2010 году, когда в августе было около +38 градусов. По моим предположениям, такая температура будет все чаще наблюдаться в ближайшие 10 лет из-за глобального потепления", – отметил эксперт.

В то же время в первой половине месяца москвичи снова увидят обильные дожди, предупредил синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.





Александр Ильин синоптик прогностического центра "Метео" В определенные периоды первой половины месяца количество осадков за сутки будет достигать 12–20 миллиметров – это вполне себе сильные дожди, хоть и характерные для августа.

Начнутся ливни предварительно 4–5 августа и вместе с собой принесут в столицу небольшое похолодание, заключил Ильин.