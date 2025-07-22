ЦОДД призвал пересесть на метро из-за сильного дождя в Москве

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Центр организации дорожного движения (ЦОДД) настоятельно рекомендовал москвичам воспользоваться метро для поездок по городу на фоне предупреждения о непогоде. Сообщение опубликовано в телеграм-канале Дептранса.

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник, 22 июля, на мегаполис до конца дня обрушатся ливень с грозой, сопровождающейся ветром с порывами 15 метров в секунду.

В настоящее время на столичных дорогах фиксируется 3-балльная загруженность. В частности, интенсивное движение наблюдается на ТТК возле улицы Сущевский Вал, внутренней стороне МКАД в районе Каширского шоссе, а также на МКАД рядом с Ленинградским шоссе.

Локальные затруднения могут возникнуть в часы вечернего трафика в центральной части города, на ТТК, МКАД и вылетных магистралях, ведущих в область. Среди возможных причин, влияющих на движение, ЦОДД выделил погодные условия, дорожные работы и небольшие аварии.

В связи с неблагоприятным погодным прогнозом ведомство порекомендовало водителям, находясь за рулем, не превышать разрешенную скорость, соблюдать дистанцию, а также не отвлекаться на мобильные устройства, не оставлять авто и не стоять самим вблизи деревьев и неустойчивых объектов.

"За ситуацией на дороге 24/7 следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – заверили в ведомстве.

По данным центра погоды "Фобос", 22 июля в столице может выпасть от 4 до 9 миллиметров дождя, а в области – до 15 миллиметров. Тем не менее до конца дня температура воздуха останется в комфортных пределах: от 22 до 24 градусов в Москве и до 25 – в Подмосковье.

На фоне обильных осадков Московская железная дорога (МЖД) переведена в режим повышенной готовности. К настоящему моменту были усилены меры по проверке состояния инфраструктуры для обеспечения безопасного и бесперебойного движения поездов.