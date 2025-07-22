Пик ливней пройден в Московском регионе

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В Москве и Подмосковье завершился период интенсивных ливней, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Пик ливней, безусловно, пройден! Следующие дожди ожидаются меньшей интенсивности, но метеоусловия пока будут ненастными", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, синоптическая ситуация в столичном регионе во вторник, 22 июля, будет определяться высотным циклоном. Ожидается переменная облачность, кратковременные дожди с интенсивностью до 8 миллиметров и возможными грозами.

Воздух при этом прогреется до 22–25 градусов, а порывы ветра составят не больше 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление останется стабильным – около 740 миллиметров ртутного столба.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в интервью радио Sputnik предупредил жителей столицы и области о новых подтоплениях.

Метеоролог отметил, что от Твери до Рязани прошла аномальная дождевая гряда, принесшая в Москву рекордное количество осадков – от 50 до 90 миллиметров осадков, в связи с чем дороги превратились в реки. Однако Шувалов сослался на прогнозы других синоптиков, согласно которым пик непогоды еще не достигнут.

"Дождь прекратится, но это прекращение будет не слишком продолжительным. Ночь пройдет без осадков, по области будут туманы", – продолжил эксперт.

Уже с утра 23 июля, когда солнце прогреет подстилающую поверхность, начнут формироваться кучево-дождевые облака, уточнил он. Во второй половине дня, примерно с 12:00, снова пойдут кратковременные дожди, но уже другого типа – внутримассовые.

Тем не менее благодаря росту давления в пятницу, 25-го числа, дожди прекратятся, и температура немного поднимется.

"Я думаю, что уже 25 июля будет солнце, и мы немножко обсохнем", – заключил Шувалов.

Полностью дожди прекратятся в Москве только в субботу, 26 июля, заверяла ранее синоптик Татьяна Позднякова. Ожидается, что 26-го и 27-го числа почва успеет немного просушиться после серьезных ливней.

Как отмечали в Гидрометцентре РФ, в выходные жителей Москвы и Подмосковья ожидает солнечная погода, а температура будет почти соответствовать климатической норме.