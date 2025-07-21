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21 июля, 22:15

Общество

Температура около 25 градусов в ближайшие дни сохранится в Москве

Температура около 25 градусов в ближайшие дни сохранится в Москве

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Температура около 25 градусов и дожди в ближайшие дни сохранятся в Москве, сообщили синоптики Гидрометцентра. В темное время суток воздух будет прогреваться от 16 до 18 градусов тепла. При этом данный температурный режим близок к норме и характерен для третьей декады июля.

Дожди не покинут столицу вплоть до конца рабочей недели. Сухую и солнечную погоду москвичам пообещали лишь к выходным, 26 и 27 июля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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