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16 июля, 07:15

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Сильный ливень затопил улицы и станции метро Москвы

Сильный ливень затопил улицы и станции метро Москвы

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В Москве прошел сильный ливень, вызвавший затопления на улицах и в метро. В некоторых районах выпал крупный град. Уровень воды в подземных переходах на станциях метро "Бибирево" и "Рижская" достигал колена.

Для ликвидации последствий задействовано 300 бригад Мосводостока и 290 единиц техники. Рабочие открывают решетки ливневой канализации и выкачивают воду насосами. Ожидается, что грозы продлятся до конца недели.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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