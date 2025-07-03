Физиолог Скрипник объяснил, почему большой теннис продлевает жизнь

Зарубежные ученые выяснили, что занятия бегом продлевают жизнь на 3,2 года, плаваньем – на 3,4 года, а бадминтоном – на 6,2. Но рекордсменом в списке стал теннис – он помогает прожить на 9,7 года дольше. В чем польза подобной активности и где поиграть в Москве – в нашем материале.

И поиграть, и похудеть

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По мнению спортивного физиолога, фитнес-тренера Никиты Скрипника, у тенниса много поклонников, так как он дает оптимальную физическую нагрузку и позволяет снять эмоциональное напряжение.

"Это комбинированный вид спорта, в нем идет интенсивная нагрузка на кардиореспираторную систему, мышцы ног и спины. В теннисе есть весь комплекс движений: это и выпады, и приседания, и челночный бег", – отметил он в разговоре с Москвой 24.



Никита Скрипник спортивный физиолог, фитнес-тренер При правильном подходе такой сбалансированный вид спорта способен улучшить качество жизни и продлить ее.

По словам эксперта, для достижения эффекта от занятий необходимо тренироваться 2–3 раза в неделю.

"В таком случае нагрузка способна укрепить сердце, сосуды, легкие и обеспечить эффективность их работы на долгие годы. Также это позволит улучшить и ментальное состояние. Человек, занимающийся спортом, лучше справляется с работой и бытом", – подчеркнул тренер.

При этом он предупредил, что такой вид спорта подходит не для всех.

"Из-за ударных темпов нагрузок, в том числе резких прыжков, жестких приземлений, таким спортом нельзя заниматься беременным, а также тем, у кого проблемы с коленями или поясничным отделом. При этом возрастных ограничений как таковых нет, если нет медицинских противопоказаний. Главное – входить в ритм постепенно", – сказал эксперт.

Под открытым небом и не только

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Большой теннис в Москве активно развивается: по данным портала mos.ru, этим видом спорта в столице занимаются 55 тысяч детей и взрослых, а в 2024 году московские теннисисты завоевали 14 медалей на чемпионате и первенствах России, а также четыре награды на Кубке страны по пляжному теннису.

Сейчас в городе функционирует множество бесплатных секций и групп, где каждый желающий может найти себе подходящий вариант для занятий. Для спортсменов работают свыше 550 открытых и более 300 крытых теннисных кортов.

Всего Москомспортом организовано 39 групп по теннису, в которых бесплатно занимаются около 500 человек. Кроме того, на сайте можно найти все доступные для игры локации.

Один из самых популярных спортивных объектов – "Лужники" – включает в себя 12 кортов. Стоимость часовой групповой тренировки составляет 1,5 тысячи рублей, аренда для самостоятельной игры обойдется в 7 тысяч рублей за час. В свою очередь, спорткомплекс "Динамо-центр" предлагает девять теннисных кортов, семь из которых закрытые и два – открытые. Стоимость абонементов на групповые занятия с тренером начинается от 4,7 тысячи рублей и зависит от количества тренировок, их длительности и количества человек в группе. Индивидуальное 55-минутное занятие с тренером стоит 7 тысяч рублей, а аренда корта для самостоятельной игры обойдется в 3–4 тысячи рублей в час зависимости от дня недели и времени, в которое будет проводиться занятие.