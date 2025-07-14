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14 июля, 05:30

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"Мой район. Новости": новый корпус школы № 2094 в Коммунарке заработает в сентябре

"Мой район. Новости": новый корпус школы № 2094 в Коммунарке заработает в сентябре

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Более тысячи детей в Коммунарке пойдут в новый корпус школы № 2094 в сентябре. Его открыли на территории жилого комплекса. Кабинеты робототехники, музыки, мастерская живописи и медицинский лабораторный комплекс – у учеников будет все, чтобы получать знания и подкреплять их практикой.

Новый стандарт школ и социальных учреждений пришел в Коммунарку 13 лет назад. С тех пор было построено более 200 социальных объектов. Среди них – больницы, культурные центры и учреждения образования.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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