Глава Минпросвещения Кравцов: школьная форма в РФ не будет стандартизирована

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Минпросвещения России не собирается стандартизировать школьную форму для всех учеников. Об этом сообщил глава министерства Сергей Кравцов.

"Здания школ могут быть разные. Посмотрите, у нас есть разные здания и по оформлению, и по дизайну. То же самое и со школьной формой. Поэтому я не думаю, что здесь какая-то может быть такая унификация", – отметил министр, которого цитирует РИА Новости.

Кравцов добавил, что тем не менее не видит ничего плохого в ношении школьной формы. Он напомнил, что на сегодняшний день каждая школа может самостоятельно устанавливать и вводить то или иное требование к одежде школьников.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения введет единые требования по изучению всех школьных предметов с 1 сентября 2025 года. Данная норма была синхронизирована с Трудовым кодексом, в связи с чем нагрузка на учителя также будет нормирована.

Владимир Путин поручил российскому кабмину и региональным властям ввести должность советника по воспитанию во всех государственных и муниципальных школах. Выполнить это поручение президент РФ потребовал до 1 октября 2025 года.