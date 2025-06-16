Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех госшколах

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Владимир Путин поручил российскому кабмину и региональным властям ввести должность советника по воспитанию во всех государственных и муниципальных школах. Об этом сказано на сайте Кремля.

Выполнить это поручение президент РФ потребовал до 1 октября 2025 года. После этого глава государства призвал каждый год отчитываться о проводимой работе.

Путин также указал, что для реализации данного поручения во время подготовки проектов федерального бюджета нужно предусмотреть выделение средств на 2026, 2027, 2028 и последующие годы.

Ранее Путин потребовал сформировать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Она будет устанавливать меры для формирования единого воспитательного пространства.

Кроме того, указом президента РФ утвержден состав комиссии, которую возглавит первый заместитель руководителя администрации российского лидера Сергей Кириенко. Также членами межведомственной группы станут вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и помощник президента РФ Владимир Мединский.

