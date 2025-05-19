Путин поручил создать рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи

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Владимир Путин потребовал сформировать межведомственную рабочую группу по вопросам воспитания детей и молодежи. Данное распоряжение опубликовано на сайте, где размещены правовые акты.

Межведомственная группа будет устанавливать меры для формирования единого воспитательного пространства, следует из указа президента РФ.

Кроме того, документом утвержден состав комиссии, которую возглавит первый заместитель руководителя администрации российского лидера Сергей Кириенко. Также членами межведомственной группы станут вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова и помощник президента РФ Владимир Мединский.

Распоряжение вступило в силу со дня его подписания.

Ранее Путин согласился создать при администрации президента РФ рабочую группу по вопросам развития системы воспитания. Ее представители будут объединять, координировать усилия представителей всей системы образования, культуры, спорта, родительских сообществ и общественных организаций и органов власти.

