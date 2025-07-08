Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля, 07:45

Общество

В школах могут отменить оценки по ряду предметов

В школах могут отменить оценки по ряду предметов

Сергей Собянин сообщил о начале строительства школы в Нижегородском районе

Финал культурно-образовательного проекта "Поезд Памяти" прошел в Москве

Выпускники столичных колледжей получили свыше 30 тысяч дипломов

Новости градостроительного комплекса Москвы

Сергей Собянин: колледжи Москвы в этом году окончили более 30 тыс человек

Собянин сообщил о завершении строительства школы в ТиНАО

В Москве завершился первый фестиваль киноколледжей

Минтруд впервые опубликовал рейтинг вузов по трудоустройству выпускников

В Москве стартовали дни пересдачи ЕГЭ

В России могут изменить систему оценивания по ряду школьных предметов. Министерство просвещения прорабатывает инициативу, согласно которой по музыке, физкультуре, труду и изобразительному искусству будет действовать не пятибалльная шкала, а система зачет-незачет. Такой подход уже поддержали в Госдуме.

Эксперты считают, что отказ от привычных оценок поможет снизить субъективность и уменьшить стресс у учеников. Родители и педагоги по-разному относятся к инициативе. Одни считают, что важно поощрять старание и усилия, а не только результат, другие опасаются, что у детей пропадет мотивация учиться, если баллы отменят.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
образованиеобществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАлександра Бахтина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика