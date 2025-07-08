В школах могут отменить оценки по ряду предметов

В России могут изменить систему оценивания по ряду школьных предметов. Министерство просвещения прорабатывает инициативу, согласно которой по музыке, физкультуре, труду и изобразительному искусству будет действовать не пятибалльная шкала, а система зачет-незачет. Такой подход уже поддержали в Госдуме.

Эксперты считают, что отказ от привычных оценок поможет снизить субъективность и уменьшить стресс у учеников. Родители и педагоги по-разному относятся к инициативе. Одни считают, что важно поощрять старание и усилия, а не только результат, другие опасаются, что у детей пропадет мотивация учиться, если баллы отменят.

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