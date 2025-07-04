Депутат Ветров предложил проводить в школах беседы о поведении при знакомстве

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Проводить в школах воспитательные беседы о правилах хорошего тона при знакомстве с противоположным полом предложил депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров. Копия обращения, которое было направлено министру просвещения РФ Сергею Кравцову, есть в распоряжении RT.

В своем обращении Ветров отметил, что блогеры, популярные медиа и иные каналы формирования модных трендов искажают у молодежи представления о допустимых нормах поведения. По словам депутата, растет поколение подростков, которое принимает хамство и агрессию за находчивость и смелость.

"Наш мир, безвозвратно удаляющийся от эпохи высокого стиля личного общения и воспитания, остро нуждается в примерах хороших манер, соответствующих нашему национальному характеру и культуре", – подчеркнул Ветров.

В связи с этим депутат также призвал рассмотреть возможность проведения воспитательных бесед о мерах административной и уголовной ответственности за преступления против прав личности.

Ранее несколько девушек обратились в полицию с жалобами на домогательства в центре Москвы. К ним подходили незнакомые мужчины и касались их в разных местах.

Оказалось, что эти случаи были частью тренинга блогера Алекса Лесли (настоящее имя – Александр Кириллов). Одна из пострадавших заявила, что в своих курсах коуч советовал насиловать девушек в туалетах и прикасаться к незнакомкам под разными предлогами.

В ответ Лесли заявил, что в России для него не будет никаких последствий, и обвинил девушек в "хайпе". Однако СК возбудил против него уголовное дело по статье о склонении к совершению изнасилования.

Кроме того, задержали последователей блогера. Двоим суд назначил 15 суток административного ареста, в Тульской области мужчину арестовали на 2 месяца, еще одному последователю назначили арест на 11 суток.