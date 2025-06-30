30 июня, 16:43Город
Интерес абитуриентов к столичным колледжам вырос в 10 раз за год
Фото: 123RF/kasto
За первые дни приемной кампании в столичные колледжи поступило свыше 25 тысяч заявлений, что в 10 раз больше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Москва продолжает развивать систему профессионального образования с учетом потребностей городской экономики и интересов молодежи", – отметила она.
Городские колледжи оснащены современными мастерскими, а преподаватели уделяют большое внимание формированию реальных практических навыков у обучающихся. Именно поэтому ведущие фирмы Москвы заинтересованы в выпускниках, а абитуриенты в ответ на спрос и повышение престижности колледжей все чаще выбирают именно этот вид образовательных учреждений, сказала Ракова.
В текущем году, чтобы удовлетворить спрос, для девятиклассников города подготовили рекордное число бюджетных мест – 43 тысячи. Особое внимание было уделено наиболее востребованным направлениям: IT, медицине, транспорту, сфере гостеприимства, педагогике, правоохранительной деятельности и другим.
Кроме того, у городских колледжей есть свыше 3 800 фирм-партнеров, включая НИИ, крупные промышленные предприятия и девелоперов. Студентам предоставляют возможность пройти оплачиваемую практику, получить повышенную стипендию, а также гарантируют трудоустройство.
Прием документов в колледжи Москвы начался 26 июня. Он продлится до 26 июля для выпускников девятого класса и до 15 августа – для одиннадцатиклассников, иногородних абитуриентов и выпускников прошлых лет.
Абитуриенты могут подать заявления сразу на пять специальностей в одном учебном заведении или выбрать несколько колледжей.
Для тех, кто еще не определился с выбором будущей профессии, в июле в 46 учреждениях города проведут Дни открытых дверей. В ходе мероприятий абитуриенты смогут познакомиться с различными специальностями и получить советы по поступлению.
Интерес студентов к столичным колледжам вырос в 10 раз