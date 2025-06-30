Интерес абитуриентов к столичным колледжам вырос в 10 раз за год

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За первые дни приемной кампании в столичные колледжи поступило свыше 25 тысяч заявлений, что в 10 раз больше аналогичного периода прошлого года. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Москва продолжает развивать систему профессионального образования с учетом потребностей городской экономики и интересов молодежи", – отметила она.

Городские колледжи оснащены современными мастерскими, а преподаватели уделяют большое внимание формированию реальных практических навыков у обучающихся. Именно поэтому ведущие фирмы Москвы заинтересованы в выпускниках, а абитуриенты в ответ на спрос и повышение престижности колледжей все чаще выбирают именно этот вид образовательных учреждений, сказала Ракова.

В текущем году, чтобы удовлетворить спрос, для девятиклассников города подготовили рекордное число бюджетных мест – 43 тысячи. Особое внимание было уделено наиболее востребованным направлениям: IT, медицине, транспорту, сфере гостеприимства, педагогике, правоохранительной деятельности и другим.

Кроме того, у городских колледжей есть свыше 3 800 фирм-партнеров, включая НИИ, крупные промышленные предприятия и девелоперов. Студентам предоставляют возможность пройти оплачиваемую практику, получить повышенную стипендию, а также гарантируют трудоустройство.

Прием документов в колледжи Москвы начался 26 июня. Он продлится до 26 июля для выпускников девятого класса и до 15 августа – для одиннадцатиклассников, иногородних абитуриентов и выпускников прошлых лет.

Абитуриенты могут подать заявления сразу на пять специальностей в одном учебном заведении или выбрать несколько колледжей.



Для тех, кто еще не определился с выбором будущей профессии, в июле в 46 учреждениях города проведут Дни открытых дверей. В ходе мероприятий абитуриенты смогут познакомиться с различными специальностями и получить советы по поступлению.

