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10 мая, 12:15

Мэр Москвы

Собянин объявил об открытии обновленной экспозиции Музея героизма на ВДНХ

Собянин объявил об открытии обновленной экспозиции Музея героизма на ВДНХ

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Обновленная экспозиция Музея героизма открылась на ВДНХ в Москве. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

В павильоне № 59 "Зерно" разместилась не просто выставка, а пространство памяти и уважения участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Среди экспонатов – диорама линии фронта в масштабе 1 к 20, детально воспроизводящая линию фронта на одном из важных участков спецоперации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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