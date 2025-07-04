Новый бизнес-центр построят в Даниловском районе по КРТ

Фото: stroi.mos.ru

Участок площадью 1,18 гектара планируют реорганизовать в Даниловском районе Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, договор с правообладателем был заключен столичными властями. Согласно документу, собственник возведет современный бизнес-центр на месте старого здания.

Инвестиции в проект оцениваются в 14,93 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 680 миллионов рублей. Реализация проекта позволит создать более 1 500 рабочих мест, добавил Ефимов.

Участок находится по адресу 2-й Кожуховский проезд, владение 29, корпус 2, строение 16, на территории бывшего промышленного комплекса ЗИЛ, которая имеет удобное транспортное сообщение.

В частности, до станции ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) можно дойти за 7 минут, а до станции "Технопарк" Замоскворецкой линии метро – за 11. Кроме того, вблизи участка расположен народный парк "Кожухово".

"Площадь нового бизнес-центра составит 55 тысяч квадратных метров. В нем разместятся офисы, магазины, кафе, рестораны, отделения банков и другие объекты. Территорию озеленят, благоустроят и организуют там комфортную улично-дорожную сеть", – рассказал глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Он подчеркнул, что редевелопментом площадки займется компания "Базис-групп". Все работы она завершит за четыре года.

Ранее в Москве утвердили проект планировки территории в Научном проезде, где по программе КРТ в целях реновации возведут три жилых дома. Здесь же появится административное здание для коммунальных служб.

Всего там возведут 173,9 тысячи квадратных метров недвижимости. Также в результате работ будет создано более 330 рабочих мест.