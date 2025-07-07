Кравцов: история не будет обязательной на ЕГЭ в ближайшие пару лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что история и обществознание в ближайшие пару лет не будут обязательными для сдачи на ЕГЭ. Его слова передает РИА Новости.

Кравцов уточнил, что пока эти предметы останутся по выбору, чтобы школьники смогли спокойно подготовиться к их сдаче на ЕГЭ.

Ранее Владимир Путин поддержал идею сделать обязательным экзамен по истории. Кроме того, по его словам, значительная часть поступающих в гуманитарные вузы сдает ЕГЭ по обществознанию.

До этого президент указывал на важность работы по сохранению национальной памяти в новых учебниках истории. Он привел в пример, что в 1990-е годы в программах была потеряна взаимосвязь и единая логика исторического процесса.

