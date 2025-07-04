Мединский объяснил обновление обложки учебника истории для 11-х классов

Фото: kremlin.ru

Обновленная обложка учебника "Всеобщей истории" для учеников 11 классов станет более доступной для понимания и напомнит о том, что Россия всегда выступает за сотрудничество. Об этом заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

На старом переплете была изображена фреска Ганса Энри в Женеве рядом со зданием ООН.

"Не нравилась нам всем обложка учебника "Всеобщей истории" для 11 классов. Проще надо быть, понятнее, особенно для школьников", – написал он в своем телеграм-канале.

На новой версии на первом плане изображен проект "Союз-Аполлон", а фоном служит суперкубок по хоккею между сборными СССР и Канады.

Как отметил помощник российского лидера, обложка символизирует стремление России к сотрудничеству и поддержку любых конфликтов и противостояний только в спорте. В истории страны есть множество примеров такого подхода, подчеркнул Мединский.

В ближайшие два года для российских и белорусских школ может появиться единый учебник по истории Союзного государства. Бюджетная заявка на финансирование проекта уже направлена в постоянный комитет Союзного государства.

В экспертном сообществе отмечают, что разработка такого учебника стала прямой реакцией на украинский кризис. Как рассказал историк Григорий Назаров, сейчас обсуждается общая концепция будущего пособия, а содержательная часть будет дорабатываться с учетом методических и возрастных особенностей.