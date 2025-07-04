Исследование: Москва и область возглавили рейтинг регионов по интересу к онлайн-образовани

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Жители Москвы и Подмосковья больше других россиян проявляют интерес к онлайн-образованию. Об этом говорится в исследовании онлайн-кампуса НИУ ВШЭ, имеющемся в распоряжении Москвы 24.

По данным аналитиков, жители столичного региона оказались лидерами среди россиян по лояльности к онлайн-обучению: 57% опрошенных считают интересными образовательные возможности, которые можно получить в таком формате. На втором месте оказалась Новосибирская область, где 55% респондентов также разделяют это мнение. Тройку лидеров замыкает Нижегородская область (54%). Кроме того, в пятерку вошли Краснодарский край (54%) и Ленинградская область (53%), следует из результатов исследования.

Однако респонденты выделяют и ряд минусов. Самым главным является необходимость жесткой самодисциплины – так ответили 41% опрошенных.

"18% недовольны тем, что при синхронном обучении возникают проблемы, если находишься в другом часовом поясе. 11% не устроила стоимость онлайн-образования и 10% – отсутствие коммуникации с одногруппниками. При этом большинство респондентов (83%) признались, что если бы им пришлось выбирать формат обучения, то они предпочли бы онлайн, нежели традиционное. Среди плюсов опрошенные назвали гибкий график занятий (28%), экономию времени (25%) и возможность учиться из любой точки мира (16%)", – отмечается в исследовании.

При этом аналитики добавили, что жители Москвы и Московской области готовы инвестировать в свое образование в онлайн-формате меньше средств, чем в среднем по стране. 17% готовы заплатить за курсы от 50 до 100 тысяч рублей в полугодие, 15% – от 30 до 40 тысяч рублей, а 14% – от 20 до 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что столичные школьники в этом учебном году почти в три раза чаще стали использовать виртуальные лаборатории "Московской электронной школы". Благодаря ей у детей есть возможность закреплять материал в интерактивном формате.