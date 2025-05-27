Курс "Школа блогинга для 55+" пройдет для москвичей старшего поколения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Московское долголетие" и социальная сеть "Одноклассники" проведут образовательный курс "Школа блогинга для 55+", в рамках которого горожане старшего поколения узнают о ведении личного блога, передает портал мэра и правительства столицы.

"Опытные эксперты расскажут, как создать интересный блог, привлечь большую аудиторию и заинтересовать подписчиков. Это позволит москвичам старшего поколения при желании получать дополнительный доход и расширять команду единомышленников", – отметил замглавы столичного департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов.

Начало курса запланировано на 2 июня. Он рассчитан на четыре недели. В занятия войдут теория, практика и общение с блогерами. Участники смогут развить авторский стиль и найти уникальную манеру речи. Им расскажут, как создавать и оформлять группы, работать с видео и выстраивать коммуникацию с аудиторией.

Также горожане узнают о пользе блогинга для людей старше 55 лет. Их научат использовать инструменты и функции соцсети. После курса на протяжении трех месяцев участников будут поддерживать кураторы. Блогеры начнут взаимодействовать с аккаунт-менеджером в групповом чате, участвовать в тематических онлайн-марафонах и конкурсах.

"С помощью курса "Школа блогинга для 55+" москвичи старшего поколения смогут не только научиться вести личный блог, но и найти единомышленников, раскрыть новые таланты и поделиться своим жизненным опытом с миллионами пользователей", – указал директор по продукту соцсети "Одноклассники" Александр Москвичев.

В число преподавателей войдут популярные авторы соцсети, создатель группы "Сад, огород, цветник" Николай Качалин, актриса, телеведущая и кулинарный блогер Мария Сурова и блогер, автор методик омоложения и оздоровительных практик Татьяна Курчина.

Очные занятия пройдут в центрах московского долголетия по адресам улица Пресненский Вал, дом 14, корпус 5, Каширский проезд, дом 25, корпус 3, Рублевское шоссе, дом 42, корпус 1.

Ранее "Московское долголетие" и портал "Работа.ру" запустили сайт с вакансиями для горожан старше 55 лет. На нем предлагаются различные вакансии: удаленная работа, гибкий график и частичная занятость. Также они могут подключить сервис "Карьерный ассистент", который будет сам отправлять резюме. Кроме того, на портале есть статьи и видео об особенностях поиска работы горожанами старше 55 лет.

