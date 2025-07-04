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04 июля, 14:45

Мэр Москвы

Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО

Собянин: еще 117 ультрабыстрых зарядок для электробусов установят в Москве

Собянин: в ММНКЦ имени Боткина открыт уникальный научно-академический корпус

Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче

Собянин открыл выставку о великом князе Сергее Александровиче в Музее Москвы

Собянин: основные работы по модернизации Боткинской больницы завершены

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин открыл научно-академический корпус ММНКЦ имени Боткина

Сергей Собянин: форум по беспилотным системам пройдет в Москве 7–17 августа

1 июля 2012 года к столице присоединились Троицкий и Новомосковский округа. Территория города увеличилась на 148 тысяч гектаров. О приоритетах развития ТиНАО Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Главные задачи – создание современных школ и комфортного жилья. За 13 лет здесь возвели более 210 социальных объектов, и строительство продолжается. Уже 1 сентября свои двери откроет новый корпус школы № 2094, рассчитанный на 1 150 детей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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