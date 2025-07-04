04 июля, 14:45Мэр Москвы
Сергей Собянин назвал ключевые приоритеты развития ТиНАО
1 июля 2012 года к столице присоединились Троицкий и Новомосковский округа. Территория города увеличилась на 148 тысяч гектаров. О приоритетах развития ТиНАО Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.
Главные задачи – создание современных школ и комфортного жилья. За 13 лет здесь возвели более 210 социальных объектов, и строительство продолжается. Уже 1 сентября свои двери откроет новый корпус школы № 2094, рассчитанный на 1 150 детей.
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