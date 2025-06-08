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08 июня, 15:23

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Собянин: на базе музеев Москвы пройдут международные и национальные проекты

На базе музеев Москвы пройдут международные и национальные проекты – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На базе столичных музеев пройдут масштабные международные и национальные проекты, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что ко Дню города в павильоне №1 "Центральный" на ВДНХ будет открыта выставка "Образ Москвы в русском искусстве", на которой будут представлены картины известных художников из фондов Русского музея.

"В День города, впервые с 2012 года, откроется часть Останкинского дворца – летней резиденции графа Шереметева: Египетский павильон с галереями и Восточный флигель. Там завершается первый этап масштабной реставрации", – поделился глава города.

Также, по его словам, экспозиция "В гостях у графа Шереметева" будет состоять из 370 предметов из фамильной коллекции, среди которых, например, парадные сервизы, осветительные приборы и античная скульптура.

В свою очередь, Национальный музей ремесел Дели впервые покажет уникальную коллекцию тканей в рамках выставки в Большом дворце "Царицыно". Вместе с тем, свои коллекции представят крупнейшие музеи столицы и Петербурга, а также частные коллекционеры.

Кроме того, запланирован показ произведений русского авангарда, входящих в коллекцию музеев Поволжья и неизвестных широкому зрителю. Экспозиция пройдет в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ.

"В планах до 2030 года – обменные выставки и совместные проекты с музеями Мексики, Китая, Бразилии и других стран. А в 2026 году, к 160-летию Василия Кандинского, представим масштабный проект "Кандинский и Скрябин" о творчестве двух великих синестетов", – поделился мэр.

Между тем в Музее гаража особого назначения в павильоне № 53 на ВДНХ откроется выставка "Время не ждет! Часы и часовые механизмы из ведущих музеев Москвы". Экспозиция будет доступна для посещения с 12 июня по 16 ноября. Гости смогут на ней увидеть часовые коллекции из Политехнического музея, ГИМ, Музея современной истории России и других учреждений.

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