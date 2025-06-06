Выставка часовых механизмов откроется в Музее Гаража особого назначения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Выставка "Время не ждет! Часы и часовые механизмы из ведущих музеев Москвы" откроется в Музее Гаража особого назначения (ГОН) ФСО России в павильоне № 53 на ВДНХ. Об этом сообщает пресс-служба Музея ГОН.

Экспозиция будет работать с 12 июня по 16 ноября. Посетители смогут увидеть на ней часовые коллекции из Политехнического музея, ГИМ, Музея современной истории России, Всероссийского музея декоративного искусства, Музея современной истории России, Музея архитектуры имени А. В. Щусева и Музея Москвы.

Гости ознакомятся сразу с двумя уникальными экспонатами, созданными часовым мастером Константином Чайкиным. Это "Лукоморье", созданное вместе с ювелиром Ильгизом Фазулзяновым, и "Московская Пасхалия" – часы, которые сами вычисляют дату предстоящей Пасхи.

"Оба произведения часового и ювелирного искусства с уникальными механизмами и невероятно сложным декоративным оформлением крайне редко доступны широкой публике для обозрения", – добавили в пресс-службе музея.

Из собрания Политехнического музея можно будет увидеть механизмы с турбийоном, маятниковые часы с гиревым приводом, механизм башенных часов Ленинградского вокзала, электрические модели середины XX века и современные шедевры.

ГИМ, Всероссийский музей декоративного искусства и Музей Москвы представят каминные и настольные часы, от Музея современной истории России стоит ожидать солнечные часы, морские хронометры и редкие карманные часы, принадлежавшие революционерам, политикам и ученым. Здесь же представят часы-подарки первым лицам страны: руководителям СССР Иосифу Сталину и Михаилу Горбачеву, а также премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Кроме того, гости увидят эскизы часовой башни Казанского вокзала из коллекции Музея архитектуры имени А. В. Щусева, современные российские разработки от часового производства "Русское время", а также разные часы из Швейцарии, Германии, Японии и Китая от компании AllTime.

В июне гости Москвы и москвичи смогут посетить иммерсивный музей под открытым небом, который будет работать на Красной площади с 21 по 24 июня. Экспозицию откроют в честь 80-й годовщины парада Победы. На выставке площадью свыше 16 тысяч "квадратов" покажут, как город встречал героев и отмечал Победу в 1945 году.

