В Москве открылась выставка о развитии высотного строительства

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В научно-технической библиотеке с профильной литературой по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству открылась выставка, которая посвящена становлению и развитию возведения высотных зданий в Москве, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Все желающие смогут познакомиться с трудами известных архитекторов Москвы и узнать об истории градостроительства. Выставка открыта до 18 июня.

"Особую ценность представляет то, что они (книги. – Прим. ред.) были изданы в годы их строительства. Среди них книги "Строительство высотных зданий в Москве", "Архитектура и конструкции высотных зданий Москвы" Вячеслава Олтаржевского, профильные книги и журналы, посвященные проектированию высотных конструкций", – передает портал мэра и правительства Москвы слова руководителя департамента.

Кроме того, министр рассказал, что на выставке можно найти труды кандидата архитектуры Анатолия Магая, а также биографии архитекторов.

Библиотека, в которой проходит выставка, открылась в 1930 году. Она расположена по адресу 2-я Брестская улица, дом 6. Там можно получить доступ к редким изданиям, заказать подбор литературы у библиотекаря, а также посетить тематические и культурные мероприятия, комфортно поработать в читальном зале.

Узнать подробную информацию и график работы библиотеки можно по телефону +7 (499) 250⁠-35⁠-82 (добавочный 969-37).

Ранее сообщалось, что 22 мая в "Манеже" в шестой раз стартует Московская неделя интерьера и дизайна. Главная тема экспозиции – "Природа дизайна". Товары, навеянные самой природой и созданные с использованием натуральных элементов, продемонстрируют более 1 100 крупных компаний, а также локальных брендов из 15 стран. Выставочное пространство займет более 10 тысяч квадратных метров.