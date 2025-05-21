"Культура за 100 секунд": выставка "История и современность" открылась в музее им. Пушкина

Выставка "История и современность" проходит в музее имени А. С. Пушкина на Пречистенке. В экспозиции собрали все, что связывало столицу и поэта последние 2 века. Среди экспонатов – первые рукописи Пушкина, фотографии с Натальей Гончаровой в доме на Арбате и кадры с открытия памятника поэту на Страстной площади.

Тем временем 21 мая в 19:10 в "Москино Космос" пройдет показ криминальной драмы Жана Ренуара "Человек-зверь", а в кинотеатре "Сатурн" – ленты "Великая иллюзия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.