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21 мая, 08:00

Культура

"Культура за 100 секунд": выставка "История и современность" открылась в музее им. Пушкина

"Культура за 100 секунд": выставка "История и современность" открылась в музее им. Пушкина

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Выставка "История и современность" проходит в музее имени А. С. Пушкина на Пречистенке. В экспозиции собрали все, что связывало столицу и поэта последние 2 века. Среди экспонатов – первые рукописи Пушкина, фотографии с Натальей Гончаровой в доме на Арбате и кадры с открытия памятника поэту на Страстной площади.

Тем временем 21 мая в 19:10 в "Москино Космос" пройдет показ криминальной драмы Жана Ренуара "Человек-зверь", а в кинотеатре "Сатурн" – ленты "Великая иллюзия". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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