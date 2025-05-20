"Сити": культурная афиша на эту неделю в Москве

Команда проекта "Сити" составила подборку мероприятий, которые можно посетить в Москве на этой неделе.

В новом здании Бахрушинского музея проходит выставка "Искусство и дизайн". На ней представлены работы современных художников и дизайнеров XX–XXI века. Кроме того, в кинотеатре "Москино Вымпел" можно посетить музейные спецпоказы фильмов.

Спектакль-концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет" в постановке режиссера Марины Брусникиной состоится в Доме музыки 21 мая. На сцену выйдут симфонический оркестр Юрия Башмета и актер Евгений Миронов.

Подробнее – в программе "Сити".