Фестиваль народов Карелии "Мельница Сампо" пройдет на ВДНХ 24 мая

Фото: пресс-служба ВДНХ

Московский фестиваль народов Республики Карелия "Мельница Сампо" пройдет 24 мая на ВДНХ. Об этом пишет портал мэра и правительства столицы.

Слово "Сампо" заимствовано из карело-финского эпоса "Калевала". По легендам, кузнец Ильмаринен выковал мельницу Сампо – волшебный предмет, который приносит людям счастье, благополучие и изобилие.

Фестиваль карельской культуры начнется в 10 часов с открытия выставки-ярмарки "Город мастеров". Здесь можно будет купить карельские сувениры из кожи, карельской березы, шунгита, бересты и эмали, а также увидеть изделия с уникальной вышивкой.

Также пройдут мастер-классы по созданию сувенира на камне "Петроглиф", изготовлению карельского оберега, вепсянки, а также по росписи козулей, традиционных пряников в виде фигурок животных.

В 14:30 на фестивале начнут исполнять древние карельские песни в исполнении музыкальных коллективов. Здесь же можно будет попробовать изучить карельские танцы: круугу, кассарейку и другие.

На музыкальном уровне гостям фестиваля покажут возможности звучания кантеле – струнного карело-финского щипкового музыкального инструмента, изобретенного много веков назад.

Также можно будет попробовать себя в викторине "Неизвестная Карелия", где за правильные ответы о карельской культуре, обычаях и традициях можно будет получить призы с национальной символикой. Рядом будет доступна фотозона.

В 17:00 на сцене начнется концертная программа "Любовь моя, Карелия", в ходе которой выступят различные музыканты из Карелии, а также из Тверской области, где тверские карелы проживают еще с XVII века.

Фестиваль состоится на открытой площадке за павильоном № 58 (музей славянской письменности "Слово"). Вход на все мероприятия фестиваля свободный.

Ранее Музею транспорта Москвы в павильоне № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ исполнилось четыре года. За все эти годы его посетили более 275 тысяч человек.

Для горожан и гостей города действует несколько выставок, включая экспозицию "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра", где можно узнать о лучших транспортных проектах прошлого и увидеть изменения транспортной системы Москвы.

